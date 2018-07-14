İran’da cuma hutbelerine “sert üslup” eleştirisi

İran'da yayın yapan "etemaadonline" adlı internet sitesine konuşan İran Mücadeleci Din Adamları Topluluğu Üyesi Muhammed Taki Fazıl Meybedi, "Cuma hutbelerindeki üslubumuz gün geçtikçe daha da sertleşiyor. Cuma namazlarındaki hatipler öyle konuşuyor ki İran halkının yarısı günaha boğulmuş sanırsınız. Bunlar değiştirilmesi gereken meseleler" dedi.

Düşünce yapısının değiştirilmesi gerektiğini belirten İranlı din adamı, "Sürekli olarak yabancı ülkelere hakaret etmek ve bütün kusurların yurt dışı ve sosyal ağlardan kaynaklandığını söylemek sorunu ortadan kaldırmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Meybedi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sorunun temelinin kendi sözlerimize uygun hareket etmediğimizden kaynaklandığına dikkat etmeliyiz. Sert üsluba sahibiz ve ulusal diyalog kavramını ciddiye almıyoruz."

Kaynak: AA