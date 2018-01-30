İran'da başörtüsü zorunluluğu protesto edildi

İran'ın başkenti Tahran'da büyük siyasi gösterilere sahne olan İnkılab Caddesi'nde bir kadın, başörtüsünü eline aldığı ağaç dalına takarak ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etti. Bu olayın ardından aynı yerin yakınlarında 4 kadın daha aynı şekilde protesto eylemi gerçekleştirdi.

İran'da bu tür protestoların ilkini "İnkılab Caddesi Kızı" olarak bilinen Vida Muvahhid geçen Aralık ayında yapmıştı.

Ülkenin önde gelen aktivistlerinden Nesrin Sutude, polisin gözaltına aldığı Muvahhid'in Cumartesi günü serbest bırakıldığını duyurmuştu.

İran İslam Cumhuriyeti, İslam Devrimi sonrasında uygulamaya sokulan teokratik anayasaya ile yönetiliyor. Ülkede kanunlar gereği kadınların örtünme zorunluluğu var.

Kaynak: AA