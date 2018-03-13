İran'da Ahmed Cenneti yeniden Uzmanlar Meclisi Başkanı seçildi

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da Uzmanlar Meclisi 5'inci dönemin dördüncü toplantısında yapılan başkanlık seçiminde 66 oy alan Ayetullah Cenneti, meclis üyeleri tarafından yeniden Uzmanlar Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Başkan Yardımcılığı seçimlerinde ise Uzmanlar Meclisi üyeleri Ayetullah Haşimi Şahrudi 72 oyla Birinci Başkan Yardımcısı, Ayetullah Muvahhidi Kermani ise 70 oy alarak İkinci Başkan Yardımcısı oldu.

Ayrıca, Ayetullah Ahmed Hatemi 50, Ayetullah Kaabi de 42 oy alarak Uzmanlar Meclisi Yönetim Kurulu Sekreteri görevine seçildi.

Uzmanlar Meclisi, ülkenin dini liderini seçme ve denetleme görevine sahip. 88 üyesi var. Meclis başkanlığı seçimleri 2 yılda bir düzenleniyor.

Ayetullah Cenneti kimdir?

Ayetullah Ahmed Cenneti, 1926'da İsfahan'da doğdu. Eğitimini ülkenin dini merkezi sayılan Kum kentinde tamamlayan Cenneti, 1964'te Kum'da kurulan Hakkani Medresesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin Şah karşıtı mücadeleyi başlattığı andan itibaren siyasi faaliyetlere girişen Cenneti, bu faaliyetlerini devrim gerçekleşene kadar sürdürdü.

Muhafazakar bir din adamı olmasına rağmen oğlu Hüseyin, İran Devrimi yanlıları tarafından "Münafıklar" olarak adlandırılan "Halkın Mücahitleri Örgütü" üyesiydi. 1982'de rejime karşı ayaklanmaya katılan Cenneti'nin oğlu Hüseyin, Devrim Muhafızları tarafından öldürülmüştü. Cenneti'nin bir diğer oğlu Ali Cenneti ise Ruhani hükümetinde bir dönem İrşad ve Kültür Bakanlığı görevini yürütmüştü. Batı karşıtı yaklaşımı ve aşırı muhafazakar kimliğiyle tanınan Cenneti, Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel Sekreteri görevini de yürütüyor.

92 yaşındaki Cenneti iki gün önce 25 yıldır sürdürdüğü Cuma namazı imamlığı görevinden ayrılma talebini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e iletmiş, talep Hamaney tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: AA