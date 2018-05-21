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İran'da 800'den fazla kişi mantardan zehirlendi

İran’da zehirli mantar yediği belirlenen 11 kişi hayatını kaybetti. 800'den fazla kişi ise zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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İranda 800den fazla kişi mantardan zehirlendi

İran devlet televizyonuna konuşan Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Muhammed Mehdi Guya, ülke genelinde yabani mantar yiyen 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kermanşah, Kürdistan, Hemedan, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde 800'ün üzerinde yabani mantara bağlı zehirlenme vakasının görüldüğünü aktaran Guya, 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 230 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Son yağmurlarla birlikte yabani mantar zehirlenmelerinde artış görüldüğünü ifade eden Guya, zehirli mantarların görünümlerinin yenebilir olanlara çok benzediğini birbirlerinden ayırmanın mümkün olmadığını belirterek vatandaşları sadece marketlerde satılan kültür mantarını almaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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