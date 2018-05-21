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İran'da 721 kişi mantardan zehirlendi

İran’da zehirli mantar yediği belirlenen 9 kişi hayatını kaybetti. 721 kişi ise zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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İranda 721 kişi mantardan zehirlendi

İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre 12'sinin durumu kritik. Bazılarının karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu belirtildi. Farklı eyaletlerde 9 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenme vakalarının Şiraz şehri, Kerman ve Luristan eyaletlerinde görüldüğü açıklandı. Yetkililer bölge sakinlerini, yabani mantar almamaları ve toplamamaları konusunda uyardı.

Tüketicilere, yalnızca üzerinde son kullanma tarihi olan, paketlenmiş mantarları yemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: TRT Haber

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