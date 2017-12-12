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Buradasınız : » » İran'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İran'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İran Sismoloji Merkezi'ne göre, 6.2 büyüklüğündeki depremde İran'da 15, Irak'ta da 10 kişi yaralandı.

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İranda 6.2 büyüklüğünde deprem
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İran'ın batısında, Irak sınırında yer alan Kermenşah bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı olmadı. Kermenşah'ta 15 kişi yaralandı.

İran Sismoloji merkezi, depremde meydana gelen hasarın en az seviyede olduğunu açıkladı. Ancak bölgede bazı okullar kapatıldı. 6 köyde eski binalar hasar gördü.

Deprem, sınırın Irak tarafında da hissedildi. Halepçe'de çoğu panik yüzünden 10 kişi yaralandı.

İran Sismoloji merkezi, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü ise önce 6.1 olarak duyurdu, ardından 5.9'a çekti.

İran'da dün akşam saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Bölge son 3 gündür, 4 ve üzeri büyüklükte depremlerle sarsılıyordu.

Kermenşah'da 12 Kasım'da yaşanan depremde 620 kişi hayatını kaybetmişti.

TRT HABER

Etiketler: iran, deprem
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