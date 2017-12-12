İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem

İran, yine sallandı. Ülkenin batısında, Irak sınırında yer alan Kirmanşah bölgesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, can kaybı meydana gelip gelmediği henüz bilinmiyor. Yaralılar olduğu yolunda haberler alınıyor
Deprem, sınırın Irak tarafında da hissedildi.
Halepçe'den gelen ilk bilgiler 10 yaralı olduğu yönünde.
İran Sismoloji merkezi, depremin büyüklüğünü 6.2, Amerikan Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü 6.1 olarak duyurdu.
İran'da dün akşam saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Bölgede son 3 günde 4 ve üzeri büyüklükte depremler meydana geliyordu.
Kirmanşah'da 12 Kasım'da yaşanan depremde 620 kişi hayatını kaybetmişti.