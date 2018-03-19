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Buradasınız : » » İran'da 5 şiddetinde deprem

İran'da 5 şiddetinde deprem

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Gonaveh ilçesinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İranda 5 şiddetinde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Gonaveh ilçesi olan depremin yerel saatle 08.00'de, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı. 

Kaynak: AA

Etiketler: iran, deprem
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