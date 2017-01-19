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Buradasınız : » » İran’da 17 katlı iş yeri çıkan yangının ardından çöktü

İran’da 17 katlı iş yeri çıkan yangının ardından çöktü

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan 17 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İranda 17 katlı iş yeri çıkan yangının ardından çöktü

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan 17 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü. Yangında 30'u itfaiye eri yaralandı.

Sabah saatlerinde binanın üst katlarında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında ilk belirlemelere göre 30 itfaiye erinin yaralandığı bildirildi. Uzun çalışma sonucunda itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası bina çökerek, kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında çevredeki bazı binaların camlarının kırıldığı gözlendi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Etiketler: işyeri yangın, iran
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