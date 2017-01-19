İran’da 17 katlı iş yeri çıkan yangının ardından çöktü

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan 17 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.

İran'ın başkenti Tahran'da iş yerlerinin bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağındaki 17 katlı Plasku İş Merkezi, çıkan yangın sonucu çöktü. Yangın söndürme çalışmaları esnasında binanın çökmesi sonucu 30 itfaiyeciden haber alınamadığı belirtildi. Enkaz altında itfaiyecilerin olduğunu öğrenen bir polis, göz yaşlarını tutamadı.

Uzun çalışma sonucunda itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası bina çökerek, kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında çevredeki bazı binaların camlarının kırıldığı gözlendi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.