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Buradasınız : » » 'İran'a karşı müttefiklerimizle birlikte çalışacağız'

'İran'a karşı müttefiklerimizle birlikte çalışacağız'

ABD Savunma Bakanlığı, İran yönetimine baskı uygulamak için bölgedeki müttefiklerle birlikte hareket edecekleri alanları tespit etmek için çalışma yürüttüğünü açıkladı.

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İrana karşı müttefiklerimizle birlikte çalışacağız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran yönetimine baskı uygulamak için bölgedeki müttefiklerle birlikte hareket edecekleri alanları tespit etmek için çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran'ın istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir strateji açıkladığını hatırlattı.

"Bu stratejiye katkı sağlamak üzere Savunma Bakanlığı bölgedeki tüm güvenlik işbirliği faaliyetleri, kuvvet konumları ve planlarını gözden geçirmekte." ifadelerini kullanan Galloway, "İran rejimine baskı uygulamak, istikrarsızlığa yol açan etkilerini ortadan kaldırmak ve özellikle de terör gruplarına ve militanlara verdiği destek başta olmak üzere saldırgan güç arayışlarını sınırlandırmak için müttefiklerimizle çalışabileceğimiz yeni alanlar belirliyoruz." şeklinde konuştu

Bibaşı Galloway, ABD’nin ayrıca İran’ın balistik füze geliştirme çalışmaları, terör gruplarına destek vermesi, Suriye rejimine destek vermesi ve İsrail’e düşmanlığının yanı sıra siber saldırı girişimleri, Basra Körfezi'nde serbest dolaşımı tehdit etmesi ile insan hakları ihlalleri konusunda bölgedeki müttefiklerle birlikte çalışacağını kaydetti. 

Etiketler: ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, iran, Trump
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