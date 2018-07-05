İran'a casusluk yapmakla suçlanan İsrailli eski bakan hakim karşısında

Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülen ve basına kapalı gerçekleştirilen davada İsrailli eski bakan ve milletvekili Gonen Segev, "İran adına casusluk yapmak ve savaş zamanında düşmana yardım etmek" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Geçen ay gözaltına alındı

Dava hakkında yayın yasağı olsa da İsrail basınında yer alan iddialara göre Segev, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacak "birçok raporu" İran'a sızdırdı.

Nijerya'da yaşayan Segev, Ekvator Ginesi'ne yaptığı ziyaret sırasında yerel polis tarafından yakalanmış, geçen ay İsrail'e iadesinin ardından gözaltına alınmıştı.

İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet, 1992-1995 yıllarında Enerji Bakanı olarak görev yapan Segev'in, "İran adına casusluk yapmak ve savaş zamanında düşmana yardım etmek" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Daha önce de İsrail'e uyuşturucu sokmakla suçlanmıştı

Şin Bet'in açıklamasında, 2012'den bu yana İran adına casusluk yaptığı ileri sürülen Segev'in, ilk olarak İran'ın Nijerya'daki büyükelçiliğinde bazı İranlı yetkililerle bir araya geldiği, daha sonra iki defa İran'ı ziyaret ederek bazı kişilerle görüştüğü iddia edilmişti.

Daha önce de Hollanda'dan İsrail'e 30 bin uyuşturucu hap sokmaya çalışmak suçlamasıyla hakkında dava açılan Segev, 2005 yılında mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Segev, 2 yıl hapiste kaldıktan sonra 2007'de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA