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Buradasınız : » » İran Yargı Erki'nden Ahmedinejad'a ağır suçlama

İran Yargı Erki'nden Ahmedinejad'a ağır suçlama

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve yardımcılarını "ABD ve İsrail'le yol tutmakla" suçladı.

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İran Yargı Erkinden Ahmedinejada ağır suçlama

İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Ejei, Ahmedinejad'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Ahmedinejad'ın yardımcısına tutuklama

Ejei, Ahmedinejad ve yardımcılarının "ABD ve İsrail'le bir yol tuttuğunu ve son günlerde yaptıklarıyla, haklarında açılan yolsuzluk dosyalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalıştığını" öne sürdü.

"Kanunlara saygı göstermeyenler diktatörlük yapıyor"

Suçlamaları reddeden Ahmedinejad'a delilleri sunduklarını belirten Ejei, "kanunlara saygı göstermeyenlerin diktatörlük yaptıklarını" savundu.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada, 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilmiş, yine yardımcılarından İsfendiyar Rahim Meşai de dün Tahran Devrim Mahkemesi'nin başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ahmedinejad, "yargı erkinin kararlarına karşı gelerek, yargı erkinin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yargı erki, Mahmud Ahmedinejad, iran
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