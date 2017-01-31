İran vize yasağına karşı özel komite kurdu

İran Dışişleri Bakanlığının, ABD yönetiminin vize kısıtlaması nedeniyle yurt dışındaki vatandaşlarının yaşadığı sorunların çözümü amacıyla özel komite kurduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında İran'ın da olduğu yedi Müslüman ülkeye geçici vize yasağı getirmesiyle ilgili özel komite oluşturulduğunu belirtti.

Kasımi, söz konusu komitenin ABD'deki İranlıların karşılaşması muhtemel sorunların önüne geçmek bazı kararlar aldığını ve bu kararların İran'ın yurt dışındaki diplomatik temsilcilerine iletildiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, cuma günü imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini durdurmuş; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.

Bazı eyaletlerdeki federal mahkemeler vize yasağı getiren başkanlık kararnamesini askıya alarak, havaalanlarında gözaltına alınan bu ülkelerinin vatandaşlarının ABD'de kalmasına hükmetmişti.