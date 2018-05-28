İran ve İsrailli yetkililerin Ürdün'de görüştüğü iddia edildi

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan "İlaf" gazetesi, İranlı ve İsrailli yetkililerin görüştüğü iddiasını ortaya attı.

Gazetenin görüşmede hazır bulunan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İranlı yetkililer ile İsrailli yetkililer Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir otelin farklı odalarında konakladı. Taraflar arasındaki müzakere, mesajları taşıyan Ürdünlü bir ara bulucu tarafından yürütüldü.

Görüşmede, İran'ın Amman Büyükelçisi Mucteba Firdevsi Bur ile Mossad başkan yardımcısı da yer aldı.

Haberde, dolaylı müzakerenin konusunun Suriye'nin güneybatısında, özellikle de Dera ve el-Kuneytara kentlerinde çıkması beklenen çatışmalar olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, "Görüşme sonucu İran'ın yanı sıra Lübnan Hizbullahı ve diğer Şii grupların, söz konusu bölgede Esed rejim güçleri ile muhalifler arasında meydana gelmesi beklenen çatışmalara katılmama ve Ürdün'ün de sınırlarını geçişlere karşı koruması yönünde anlaşmaya varıldı" iddialarına yer verildi.

İsrailli yetkililerin, işgal altındaki Golan Tepeleri ve İsrail-Ürdün sınırına yakın bölgede çıkması beklenen çatışmalara İran ve Hizbullahın katılmaması durumunda kendilerinin de müdahale etmeyeceğini söyledikleri kaydedilen görüşmede, İsraillilerin, Amman'daki anlaşmanın hızlı sağlanmasından dolayı şaşırdıkları belirtildi.

Söz konusu görüşme için "tuhaf ve gerçekçi olmadığı" şeklinde değerlendirmede bulunularak, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarında kayıpları olan Tahran yönetiminin, Suriye'de daha fazla kayıp vermeme ve baskılara maruz kalmamak için güneybatıda Esed güçleri ile muhalifler arasında yakın zamanda çıkması beklenen çatışmalara katılmamayı kabul ettiği savunuldu.

Bu görüşmenin, Rusya'nın bilgisi dahilinde gerçekleştiği vurgulanan haberde, Dera ve Kuneytara'da çıkacak çatışmalara İran ve Hizbullah'ın katılmayacağına dair Rusya'nın garanti verdiği öne sürüldü.

Kaynak: AA