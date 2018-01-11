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İran ve Irak beşik gibi sallanıyor

İran ve Irak'ta art arda depremler meydana geldi. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:47



