İran ve Hindistan Afganistan'ın istikrarı için iş birliği yapacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuğu İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Başbakan Modi, iki ülkenin, Afganistan ve Orta Asya'ya ulaşmak için İran'ın Chabahar Limanı'nı, kara yolu ve demir yolu rotalarını geliştirerek enerji güvenliğini ve bölgesel bağlantıyı güçlendirmek üzere çalışacağını söyledi. Modi, "İki ülke de Afganistan'da barış, istikrar, refah ve çoğulcu bir sistemin yeniden tesis edilmesi için çalışacak." dedi.

Ruhani, İran ve Hindistan'ın, "gaz ve petrol sektörlerinde ortak girişimlere hazır olduklarını" ifade ederek Hindistan'ın, sanayi ve madencilik sektörlerinde olduğu gibi bu alanlarda da yatırım yapmasını istedi.

Afganistan'ın "müreffeh ve güvenli bir ülke" olması gerektiğini belirten Ruhani, İran ve Hindistan'ın, Irak, Suriye ve Yemen'deki durumlarla ilgili iş birliği yapacağını da sözlerine ekledi.

Hindistan ve İran, çifte vergilendirmeyi önlemek ve 2008 yılında yapılan suçluların iadesine yönelik anlaşmanın yürürlüğe girmesi için anlaşma imzaladı.

İki ülke arasında ayrıca, teknik, bilimsel ve insan kaynaklarının bir araya getirilmesini öngören bir başka anlaşma da imzalandı.

Hindistan, aynı zamanda, bir kiralama sözleşmesinin parçası olarak, Chabahar Limanı'nda, 18 ay süreyle çok amaçlı bir konteyner terminalinin işletmesine yardımcı olacak.

Hindistan, ilişkili yollar ve demir yollarıyla Chabahar'ın gelişimi için 500 milyon dolara varan bir taahhütte bulundu.

Ruhani'nin üç günlük Hindistan ziyareti bugün sona erdi.

Kaynak: AA