İran ve Fransa nükleer anlaşmayı korumada uzlaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
- Trump: ABD nükleer anlaşmadan çekiliyor
- İran: Diğer 5 ülkeyle anlaşmayı sürdüreceğiz
- AB: Nükleer anlaşmayı koruyacağız
- ABD'nin İran'a ekonomik yaptırımları geri geliyor
Macron, Ruhani'ye ülkesinin anlaşmayı sürdürme isteğini tekrarladı. Balistik füzeler gibi konuların anlaşmanın süresinin 2025 yılında dolacağını hatırlattı.
Bu tarihten sonra gündeme getirilmesini istedi. Ruhani de mevcut anlaşmanın korunması gerektiğinden bahsetti.
Taraflar anlaşmayı ayakta tutmak için ortak çabaları sürdürme konusunda uzlaştı.
Trump'ın nükleer anlaşma kararı
ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Trump aynı zamanda, İran'ın nükleer tehdidine karşı yeni bir süreç için çalışabileceklerini sözlerine ekledi.
Kendi şartlarının geçerli olacağı, "Sil baştan bir nükleer anlaşma" sinyali verdi. Konuşmasının ardından, İran yaptırımlarının yeniden uygulanmasının önünü açan başkanlık kararnamesini imzaladı.
Diğer beş ülke, anlaşmanın devamından yana
Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya, 14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler.
Bu 5 ülke, Ocak 2016'ta yürürlüğe giren anlaşmanın eksiklerinin giderilerek korunmasından yana.
Kaynak: TRT Haber