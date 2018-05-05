İran: Trump'ın zorbalığını yenme gücümüz var

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, "Bu uluslararası bir anlaşma ve bizim Trump'ın zorbalığını yenme gücümüz var" diyerek, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından gelecek değişiklik taleplerini reddedeceğini söyledi.

Şemhani Trump'a hitaben yaptığı konuşmada, "Son Başkan (Obama) tarafından kurulan bir anlaşmayı kabul etmediğinizi ve bunun değiştirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. O zaman sizinle yapılan bir anlaşma da bir sonraki başkan tarafından kabul edilmeyebilir" dedi.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump, anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteliyor.

İran tepki göstermişti

İran devlet televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te; ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

İran ise anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Reuters