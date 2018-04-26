İran, Telegram'ın lisansını iptal etti

İran'da mesajlaşma uygulaması Telegram'ın, içerik dağıtım ağları, Siber Alem Yüksek Konseyinin talimatı üzerine devre dışı bırakıldı. Talimatın uygulanmasıyla birlikte Telegram'a erişimde sorun yaşanacak.

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşina, Telegram'ın verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine ülkedeki dağıtım ağının lisanslarının iptal edildiğini açıkladı. Erişim özellikle görüntülü paylaşımlarda kısıtlandı.

Devlet kurumlarında yasaklandı

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi Başkanı Rıza Cevaheri, geçen hafta devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.

Duyurunun ardından İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden açıklama geldi.

Yerli mesajlaşma uygulamalarına geçildi

Ofise ait Telegram hesabının "ulusal çıkarları korumak ve yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla kapatılacağı" söylendi.

Kullanıcılar yerli alternatiflere yönlendirildi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Telegram hesabını kapattı.

İran'da devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamaların yasaklanmasının ardından bir hafta içinde 12 milyon İranlı kullanıcı, Soroush başta olmak üzere yerli mesajlaşma uygulamalarına geçti.

Meşhed gösterilerinde Telegram üzerinden organize olunmuştu

Meşhed kentinde geçen yıl 28 Aralık'ta bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüştü.

Göstericiler eylemlerini Telegram başta olmak üzere yabancı mobil uygulamalar üzerinden organize etti.. Telegram, 80 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanılıyordu.

Telegram'ın Rus kurucusundan açıklama

İran, Telegram'ın ülkedeki kurallara uymasını isterken şirketin Rus kurucusu Pavel Durov, Telegram'ın her zaman "özgürlük ve kullanıcıların gizliliğini" korumayı sürdüreceğini söyledi.

Yetkililer, Telegram'ın ayrıca kullanıcılarına kripto para birimi üzerinden alışveriş imkanı sunmasını ülke ekonomisine tehdit olarak değerlendiriyor.

Telegram'a kısa süre önce de uygulamanın şifre kodlarını Rusya Federal Güvenlik Servisi'yle (FSB) paylaşmadığı için Rusya'da erişim engeli getirildi.

Kaynak: AA