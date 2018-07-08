İran Suriye'deki askeri varlığını sürdürecek

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesinden sonra İsrail'in hakimiyet kurmak istediğini söyleyen İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, buna engel olmak için İran'ın bu ülkedeki askeri varlığının devam edeceğini belirtti.

İran askeri danışmanları görevlerine devam edecek

Abdullahiyan, "İran'ın askeri danışmanları Suriye'deki görevlerine aynı şekilde devam edecek" dedi.

İran'ın Suriye'nin güneybatısındaki askeri mevcudiyetinden rahatsız olan İsrail'in, Rusya ile Tahran yönetimine bağlı tüm askeri unsurların bölgeden çıkarılması için anlaştığı iddia edilmişti.

Batı medyasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 16 Temmuz'da Finlandiya Helsinki'de bir araya geleceği Rusya lideri Vladimir Putin'den, İran'ın Suriye'den tamamen çekilmesi için yardım isteyeceğine dair haberler çıkmıştı.

İran devletinin önemli isimlerinden Abdullahiyan, önceki Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dönemlerinde İran Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey görevler yürütmüştü.

Kaynak: AA