İran Silahlı Kuvvetleri: Silah geliştirmek için kimseden izin almayacağız

İran Silahlı Kuvvetleri'nden Tümgeneral Muhammed Bagheri, devlet haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür İran Silahlı Kuvvetleri her zamankinden daha hazır. Silahlarını ve savunma yeteneklerini geliştimek için hiçbir ülkeden izin beklemeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini İran nükleer anlaşmasından çekeceğini duyurmasının ardından, İran üzerindeki ekonomik yaptırımların geri döneceği açıklanmıştı.

ABD'nin İran'a sunduğu 12 maddelik şart listesinde, İran'ın uranyum üretimini sonlandırmasından Suriye ve Yemen'de desteklediği gruplara desteği kesmesine kadar talepler var.

ABD, bu şartların yerine getirilmemesi durumunda, İran'ı tarihin en sert yaptırımlarını uygulamakla tehdit ediyor.

Kaynak: Reuters