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İran, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla inledi

İran'da terör örgütü PKK/PEJAK'ın öldürdüğü polisin cenaze töreninde Türkçe "Şehitler ölmez vatan bölünmez" slogan atıldı.

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İran, &quot;Şehitler ölmez vatan bölünmez&quot; sloganıyla inledi

İran'da polis memuru Hamid Muhammedi iki gün önce Türklerin yoğun olarak yaşadığı Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt'te bir silahlı grubun saldırısına uğradı.

Hayatını kaybeden Muhammedi, Tebriz'de binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle defnedildi.

Tebriz'deki cenaze törenine eyalet yöneticileri ve emniyet müdürleri katıldı.

"Araznews" adlı haber sitesi ise Muhammedi'nin terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini yazdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cenaze törenine katılan halk Türkçe "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak terörü lanetledi.

Öte yandan terör örgütü PKK/PEJAK'ın faaliyetleri son yıllarda özellikle İran'ın batısı ile kuzeybatısında arttı.

Terör örgütünün saldırılarında şimdiye kadar onlarca İranlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: iran, PKK, terör örgütü, PEJAK
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