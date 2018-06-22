İran savaş gemileri Aden Körfezi'nde

İran Deniz Kuvvetleri'nin 54. savaş gemisi filosu, denizaşırı görev için uluslararası sularda.

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, helikopter taşıma kapasitesine sahip Kharg ve destroyer destek gemisi Subulan'dan oluşan filo, Hint Okyanusu'na doğru ilerliyor.

Son yıllarda denizlerdeki varlığını artıran İran Donanması, deniz ticaretinde yer alan gemileri, özellikle İran'ın sahip olduğu veya kiraladığı gemi ve petrol tankerlerini korumak için Aden Körfezi'nde korsanlıkla mücadele devriyeleri düzenliyor.

Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.

Kaynak:TRT Haber, AA