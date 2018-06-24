"İran, Rusya'nın siyasi oyuncağı olmuştur"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Haşmetullah Felahetpişe, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuştu.

Felahetpişe, "Rusya uluslararası siyaset kurallarına göre hareket ederken biz (İran) söz konusu kuralları görmezden gelerek duygusal davranıyoruz. Ruslar bu kural gereği menfaatlerinin gereği ne ise ona göre her ülkeye yaklaşabiliyor" dedi.

İran'da Suriye ve Rusya'nın dış politikalarını bile eleştirmenin mümkün olmadığını belirten Felahetpişe, "İran-Rusya ilişkilerine baktığımızda, İran'ın defalarca Rusya'nın çıkarları doğrultusunda siyasi oyuncağı olduğunu görüyoruz. Fakat ne yazık ki, ülkemizin dış politikasında Suriye, Rusya ve bazı ülkelerin politikalarını dahi eleştirebilmek mümkün olmamaktadır. Onlar eleştirildiğinde, biz eleştirilmiş oluyoruz. Bu tür gerçekçi yaklaşımlarım nedeniyle ülke içindeki bazı mahfillerin tehditlerine maruz kaldım" ifadelerini kallandı.

"Rusya aleyhimize çalışmıştır"

Felahetpişe, İran'ın uluslararası alanda Rusya tarafından defalarca yalnız bırakıldığına da işaret etti.

"Rusya, bir kez Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Kurulu'nda, 6 kez de diğer uluslararası toplantılarda olmak üzere 7 kez İran aleyhine oy kullanmıştır. İran uluslararası alanda kendine yönelik olumsuz kanaati düzeltmeye çalışırken Rusya aleyhimize çalışmıştır."

Rusya'nın Suudi Arabistan'la Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantıları çerçevesinde birlikte hareket etmesinin ABD'ye "İran'ın yerini dolduracakları mesajını verme" anlamına geldiğini dile getiren Felahetpişe, "İran'da bazıları, Rusya'yı kutsal ve çok güçlü stratejiye sahip bir ülkeymiş gibi göstermeye çalışmaktadır" dedi.

Rusya ile genellikle askeri alanda ilişkiler içinde olan İran'ın stratejik hataları bulunduğuna dikkat çeken Felahetpişe, söz konusu hataların gelecekte ülkesinin ulusal çıkar ve güvenliğine zarar vereceğini vurguladı.

Kaynak: AA