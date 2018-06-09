İran Rusya'dan görüşme talep etti

Çin'in Qingdao şehrinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin Rusya ve İran arasında "önemli ve ciddi bir konuşmayı zorunlu kıldığını" açıkladı.

İki ülkenin arasındaki yakın ilişkilere övgüde bulunan İran Cumhurbaşkanı, ayrıca Tahran ve Moskova yönetimlerinin Suriye'deki iş birliğini ve oynadıkları rolü çok önemli bulduğunu söyledi.

Trump'ın nükleer anlaşma ve yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini açıklamıştı.

Diğer beş ülke, anlaşmanın devamından yana

Anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015'te imzalandı.

Bu 5 ülke, Ocak 2016'ta yürürlüğe giren anlaşmanın eksiklerinin giderilerek korunmasından yana.

Kaynak: Reuters