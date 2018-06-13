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İran, Rusya ve Türkiye'den Cenevre'de Suriye toplantısı

İran, Rusya ve Türkiye'den üst düzey yetkililer, Suriye'de bir anayasal komite kurulması için BM yetkileri ile Cenevre'de bir araya gelecek.

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İran, Rusya ve Türkiyeden Cenevrede Suriye toplantısı

Açıklama, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'dan geldi.

Staffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkililerin 18-19 Haziran tarihlerinde BM ile, Suriye için anayasal komite kurma konulu istişarelerle ilgili Cenevre'de bir araya geleceğini söyledi.

De Mistura, başka devletlerin de konuyla ilgili tartışmalar için davet edileceğini ifade etti.

BM Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye Anayasası’nın yeniden yazımı için kurulacak komitenin üyelerini seçmekle sorumlu. Yeni anayasanın, Suriye’de düzgün bir şekilde seçim yapılmadan önce, tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, suriye, rusya, mistura, iran, Cenevre, BM
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