İran, Rusya ve Türkiye'den Cenevre'de Suriye toplantısı

Açıklama, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'dan geldi.

Staffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkililerin 18-19 Haziran tarihlerinde BM ile, Suriye için anayasal komite kurma konulu istişarelerle ilgili Cenevre'de bir araya geleceğini söyledi.

De Mistura, başka devletlerin de konuyla ilgili tartışmalar için davet edileceğini ifade etti.

BM Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye Anayasası’nın yeniden yazımı için kurulacak komitenin üyelerini seçmekle sorumlu. Yeni anayasanın, Suriye’de düzgün bir şekilde seçim yapılmadan önce, tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber