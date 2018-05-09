  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.286
    EURO 5.075
  • BIST 100462.95
    ALTIN 179.854
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran parlamentosundan ABD'ye cevap tasarısı!

İran parlamentosundan ABD'ye cevap tasarısı!

İran Parlamentosu'nda oylanacak yeni tasarıda, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararına "orantılı bir karşılık verilmesi" çağrısı yapılacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İran parlamentosundan ABDye cevap tasarısı!

Parlamentodaki Nükleer Komite'ye başkanlık eden milletvekili Hojatoleslam Mojtaba Zulnouri, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'in nükleer anlaşmayı garantileyen şartları sağlamalarını istediklerini, aksi halde İran'ın üst düzey uranyum zenginleştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Tahran milletvekili Ali Mottahari ise, Avrupalı güçlerin “sağlam bir teminat” vermesi için “sınırlı bir fırsatları” olduğunu söyledi. Mottahari, "Ancak bu gerçekleşmezse, nükleer anlaşmadan çıkmamız veya başka adımlar atmamız mümkündür." dedi.

Nükleer anlaşmadan çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump dün, ülkesinin İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı. İran ve anlaşmanın diğer bir tarafı olan Avrupa ülkeleri ise, anlaşmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan "şimdilik" ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. Trump'a göre, önceki Başkan Barack Obama döneminde imzalanan bu belge, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"ydi.

Kaynak: Reuters
 

Etiketler: parlamento, iran, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER