İran parlamentosundan ABD'ye cevap tasarısı!

Parlamentodaki Nükleer Komite'ye başkanlık eden milletvekili Hojatoleslam Mojtaba Zulnouri, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'in nükleer anlaşmayı garantileyen şartları sağlamalarını istediklerini, aksi halde İran'ın üst düzey uranyum zenginleştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Tahran milletvekili Ali Mottahari ise, Avrupalı güçlerin “sağlam bir teminat” vermesi için “sınırlı bir fırsatları” olduğunu söyledi. Mottahari, "Ancak bu gerçekleşmezse, nükleer anlaşmadan çıkmamız veya başka adımlar atmamız mümkündür." dedi.

Nükleer anlaşmadan çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump dün, ülkesinin İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı. İran ve anlaşmanın diğer bir tarafı olan Avrupa ülkeleri ise, anlaşmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan "şimdilik" ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. Trump'a göre, önceki Başkan Barack Obama döneminde imzalanan bu belge, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"ydi.

Kaynak: Reuters

