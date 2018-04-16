İran: Operasyona rağmen Astana görüşmeleri devam etmeli

Kasımi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında ABD, İngiltere ve Fransa'nın Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahlarına karşı düzenlediği operasyona dair değerlendirmeler yaptı.

ABD'nin Astana görüşmelerinden rahatsız olduğunu dile getiren Kasımi, "ABD bu saldırılarla üç ülke (Türkiye, Rusya ve İran) arasında ayrılık çıkarmaya çalışıyor. Bu ülkeler uyanık olmalıdırlar ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik çalışmalarına devam etmelidirler" dedi.

"İsrail saldırıları cevapsız kalmayacak"

Kasımi, İsrail'in Suriye'deki T-4 askeri üssüne düzenlediği ve bazı İran askerlerinin de ölümüne neden olan saldırıyla ilgili ise, şunları söyledi:

"İsrail'in bölgedeki Müslümanlara ve özellikle Suriye halkına yönelik düşmanca saldırıları devam ediyor. Uzun vadede de olsa bu gibi saldırılar cevapsız kalmayacaktır."

İran'dan Türkiye'ye geçen Afganlar

Kasımi, Afganların yasa dışı yollarla İran üzerinden nasıl kolaylıkla Türkiye'ye geçebildiği konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sınırdan geçişlerin ekseriyetle kaçakçılar vasıtasıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Kasımi, yasa dışı geçişlerin üstesinden gelmeye yönelik çabaların devam ettiğini aktardı.

Son dönemde yasa dışı yollarla İran sınırı üzerinden Türkiye'ye geçen Afganların sayısında gözlenen ciddi artış, geçişlere "İran sınır güvenlik güçlerinin göz yumduğu" değerlendirmelerine neden olmuştu.

Kaynak: AA