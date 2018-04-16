  • 16 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.109
    EURO 5.085
  • BIST 110687.74
    ALTIN 177.944
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran: Operasyona rağmen Astana görüşmeleri devam etmeli

İran: Operasyona rağmen Astana görüşmeleri devam etmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'ye düzenlenen operasyona rağmen Astana görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İran: Operasyona rağmen Astana görüşmeleri devam etmeli

Kasımi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında ABD, İngiltere ve Fransa'nın Beşşar Esed rejiminin kimyasal silahlarına karşı düzenlediği operasyona dair değerlendirmeler yaptı.

ABD'nin Astana görüşmelerinden rahatsız olduğunu dile getiren Kasımi, "ABD bu saldırılarla üç ülke (Türkiye, Rusya ve İran) arasında ayrılık çıkarmaya çalışıyor. Bu ülkeler uyanık olmalıdırlar ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik çalışmalarına devam etmelidirler" dedi.

"İsrail saldırıları cevapsız kalmayacak"

Kasımi, İsrail'in Suriye'deki T-4 askeri üssüne düzenlediği ve bazı İran askerlerinin de ölümüne neden olan saldırıyla ilgili ise, şunları söyledi:

"İsrail'in bölgedeki Müslümanlara ve özellikle Suriye halkına yönelik düşmanca saldırıları devam ediyor. Uzun vadede de olsa bu gibi saldırılar cevapsız kalmayacaktır."

İran'dan Türkiye'ye geçen Afganlar

Kasımi, Afganların yasa dışı yollarla İran üzerinden nasıl kolaylıkla Türkiye'ye geçebildiği konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sınırdan geçişlerin ekseriyetle kaçakçılar vasıtasıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Kasımi, yasa dışı geçişlerin üstesinden gelmeye yönelik çabaların devam ettiğini aktardı.

Son dönemde yasa dışı yollarla İran sınırı üzerinden Türkiye'ye geçen Afganların sayısında gözlenen ciddi artış, geçişlere "İran sınır güvenlik güçlerinin göz yumduğu" değerlendirmelerine neden olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, suriye, abd, israil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER