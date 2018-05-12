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İran, nükleer anlaşmanın sürmesi için harekete geçiyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, nükleer anlaşmanın korunması için aralarında Rusya, Belçika ve Çin'in de olduğu çeşitli ülkelere ziyaretler gerçekleştirecek.

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İran, nükleer anlaşmanın sürmesi için harekete geçiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı harekete geçerek çeşitli ülkeleri ziyaret edeceğini açıkladı. Zarif'in programındaki ilk 3 şehir; Pekin, Moskova ve Brüksel olacak.

Zarif geçtiğimiz gün de Twitter sayfasında ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasına yönelik İran Hükümeti raporunu yayınlamıştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını söylemesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler arasında gerginlik arttı.

14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD'ye karşı çıkarak, anlaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından kameraların karşısına geçerek anlaşmanın diğer ülkelerle sürdürüleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konu hakkında CNN International'a yaptığı açıklamada, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

Kaynak: TRT Haber, AFP

Etiketler: zarif, rusya, iran, abd
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