İran, nükleer anlaşmanın sürmesi için harekete geçiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı harekete geçerek çeşitli ülkeleri ziyaret edeceğini açıkladı. Zarif'in programındaki ilk 3 şehir; Pekin, Moskova ve Brüksel olacak.

Zarif geçtiğimiz gün de Twitter sayfasında ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasına yönelik İran Hükümeti raporunu yayınlamıştı.

Statement by the Government of the Islamic Republic of Iran on U.S. Government withdrawal from the nuclear deal (#JCPOA) https://t.co/xG2tsB2GQH pic.twitter.com/W0gfz7UXF9