İran "nükleer anlaşma garantisi" için görüşmeleri sürdürüyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bugün yaptığı görüşmeden sonra, ABD'nin çekildiği nükleer anlaşma konusunda Avrupalı ülkelerle süren temasların iyi yolda ilerlediğini söyledi.

Nükleer anlaşmanın imzacılarından olan AB üyeleri Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dışişleri bakanları, Mogherini ve Zarif'in bu akşam yemeğinde yapacakları görüşmede Avrupalılar İran'dan anlaşmadan çıkmamasını isteyecekler.

E3 ile görüşmeler sürecek

Zarif Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Mogherini ile görüşmemiz iyi ve yapıcı geçti... İlerleme kaydetmek için doğru yoldayız. Alınacak her karar İran'ın haklarını korumalı ve güvence altına almalıdır. E3 ile görüşmelerimiz iki hafta daha devam edecek" dedi.

İran ile nükleer anlaşma konusunda görüşen ve anlaşmada imzaları bulunan Avrupa Birliği üyeleri Almanya, Fransa ve İngiltere, "E3" olarak adlandırılıyor.

Zarif, "Nükleer anlaşmanın eksiksiz uygulanmasının ve hem İran'ın hem de diğer tarafların çıkarlarının korunmasının önemi üzerinde mutabakata vardık" dedi.

AB'nin 28 üyesi, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapacakları toplantıda, bundan sonraki adımları görüşecekler.

Tahran, ABD'nin yaptırımları karşısında Avrupa Birliği'nden sağlam garantiler alamaması halinde endüstriyel ölçekte "uranyum zenginleştirmeye" devam edileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını söylemesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler arasında gerginlik arttı.

14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD'ye karşı çıkarak, anlaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından kameraların karşısına geçerek anlaşmanın diğer ülkelerle sürdürüleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konu hakkında CNN International'a yaptığı açıklamada, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

Kaynak: AFP, Reuters