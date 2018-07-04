İran milletvekillerinden Sünni din adamına seyahat yasağının kaldırılması talebi

Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Meclis'teki 20 vekilin imzasıyla hazırlanan dilekçeyle İsmailzehi'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasının talep edildiğini duyurdu.

Sadıki, dilekçenin İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi ve İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı'ya gönderildiğini söyledi.

İsmailzehi’nin Mayıs'ta Katar’a yapacağı ziyaretine güvenlik yetkilileri izin vermemişti.

İsmailzehi ile bazı Sünni liderlerin Tahran dışı ve ülkenin diğer eyaletlerine yapmak istediği ziyaretlerin de yetkililer tarafından engellendiği belirtiliyor.

"Ülke içinde özgürce seyahat etmek vatandaşlık hakkıdır"

İran'ın Sünni din adamı İsmailzehi, Katar ziyaretinin engellenmesinin ardından kendisi ve ülkedeki bazı Sünni din adamlarına uygulanan seyahat yasağını eleştirmişti.

İsmailzehi, "Ülke içinde özgürce seyahat etmek vatandaşlık hakkıdır. Kimsenin başka bir eyalete seyahat etmek isteyen vatandaşı engelleme hakkı yoktur. Anayasa, hiçbir kuruma bu hakkı vermemiştir. Anayasal çerçevede alınan her türlü karar tarafımızdan kabul edilecek ancak anayasaya aykırı fiilleri asla kabul etmeyeceğiz, bunların düzeltilmesi ve kaldırılması gerektiğine inanıyoruz" demişti.

Kaynak: AA