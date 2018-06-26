İran meclisi olağanüstü toplandı

İran devlet televizyonuna konuşan Meclis Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, komisyonun ekonomik sorunları masaya yatırmak için olağanüstü toplandığını açıkladı.

Felahetpişe, "Ekonomide son günlerde yaşanan sorunlar komisyonun olağanüstü toplantısında ele alınacak" dedi.

Ekonomik meselelerin ulusal güvenliği ilgilendirdiğini belirten Felahetpişe, toplantıda ekonomi alanındaki yetkililerin hazır bulunacağını söyledi.

Felahetpişe açıklamasında ayrıca, ülkeye yıllık yaklaşık 63 milyar dolarlık yabancı yatırımın çekilmesi gerektiğini ve bu konunun Dışişleri Bakanlığı’nın görev listesinde olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA