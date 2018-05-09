  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İran Meclis Başkanı Laricani: Trump'ın kararı diplomatik şov

İran Meclis Başkanı Laricani: Trump'ın kararı diplomatik şov

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, nükleer anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump'ın "anlaşmayı ihlal ettiğini" ve bu adımın "ABD'yi yalnız bırakacağını" söyledi.

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İran Meclis Başkanı Laricani: Trumpın kararı diplomatik şov

Devlet televizyonuna konuşan Laricani, "Trump'ın nükleer anlaşmayı terk etmesi diplomatik bir şovdur. Bu durumda İran da taahhütlerini sürdürmekle yükümlü değildir. (Bu durum) barış ve güvenlik için bir tehdittir. Anlaşmaya imza koyan Avrupalı tarafların kendi vaatlerini yerine getirip getirmeyeceklerini bilmiyorum" dedi.

"Belli ki Trump sadece gücün dilinden anlıyor"

İran Meclis Başkanı, "Belli ki Trump sadece gücün dilinden anlıyor" diyerek şöyle devam etti:

"Trump'ın dün açıkladığı karar, ABD'yi nükleer anlaşmadan çekerek Ortadoğu'da çatışma riskini artırıyor, ABD'nin Avrupalı müttefiklerini rahatsız ediyor ve küresel petrol arzı üzerindeki belirsizliği artırıyor."

Nükleer anlaşmadan çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump dün, ülkesinin İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı. İran ve anlaşmanın diğer bir tarafı olan Avrupa ülkeleri ise, anlaşmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan "şimdilik" ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. Trump'a göre, önceki Başkan Barack Obama döneminde imzalanan bu belge, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"ydi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, iran, nükleer anlaşma, avrupa, AB, abd, laricani
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