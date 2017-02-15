İran lideri Hamaney'den 'milli barış' tepkisi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, reformist kimliğiyle tanınan Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin 2011'den bu yana ev hapsinde tutulan muhalif liderler Mir Hüseyin Musevi ile Mehdi Kerrubi'nin serbest bırakılmasını içeren "milli barış" planına karşı çıktı.

Hamaney'e ait internet sitesinde yer alan habere göre, Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Doğu Azerbaycan eyaletinden kalabalık bir gruba hitaben yaptığı konuşmada, Hatemi tarafından gündeme getirilen "milli barış" planına değindi.

Hatemi'nin muhalif liderler Musevi ve Kerrubi'nin ev hapsinin sona erdirilmesini içeren "milli barış" planının kendisi için bir anlamı olmadığını belirten Hamaney, "Halk birlik içindedir. Neden "milli barış" diyorlar, halk birbiriyle küs müdür?" dedi.

Hamaney, 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylara işaret ederek, "Halk, Aşura günü devrimci gençleri sokaklarda döven fitnecilerle küs ve onlarla barışmayacak." dedi. AA

