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Buradasınız : » » İran Lideri Hamaney: ABD, DEAŞ'ı Afganistan'a taşıyor

İran Lideri Hamaney: ABD, DEAŞ'ı Afganistan'a taşıyor

İran dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a yönlendirerek bölgede kendi varlığına gerekçe oluşturmaya çalıştığını söyledi.

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İran Lideri Hamaney: ABD, DEAŞı Afganistana taşıyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da konuşan İran dini lideri Ali Hamaney, Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.

Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen DEAŞ'ın ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğine işaret eden Hamaney, "ABD, DEAŞ'ı Afganistan'a taşıyarak bölgede kendi varlığına gerekçe oluşturmaya ve İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalışıyor." dedi. 

ABD'nin desteklediği terör örgütlerinin Şia ve Sünni ayrımı yapmaksızın insanları hedef aldığını dile getiren Hamaney, Washington yönetiminin bölge ülkelerini birbirine düşürerek İsrail'i unutturmaya çalıştığını kaydetti.

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: iran, DEAŞ, Ali Hamaney, Afganistan, abd
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