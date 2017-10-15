İran, Kuzey Irak'la sınır kapılarını kapattı

İran hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki üç sınır kapısından biri durumundaki Pervezhan Sınır Kapısı'nı kapattığı bildirildi.

Pervezhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını" belirtti.

Tevfik, sınır kapısının kapatılması nedeniyle ticari hareketliliğin ve geliş-gidişlerin durduğunu ifade etti.

İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı üç sınır kapısı bulunuyor.