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Buradasınız : » » İran: İsrail'in Suriye'ye hava saldırısında 7 İranlı milis öldü

İran: İsrail'in Suriye'ye hava saldırısında 7 İranlı milis öldü

Suriye'de hava üssüne düzenlenen saldırıda aralarında Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bir albayın da olduğu 7 İranlı asker ve milis hayatını kaybetti.

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İran: İsrailin Suriyeye hava saldırısında 7 İranlı milis öldü

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in dün sabaha karşı Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlediği saldırıda 7 İranlı hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler arasında Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli Albay Mehdi Dehkan Yezdeli ile Teğmen Murteza Basıripur da var. Ölen İranlılar için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

Dün sabaha karşı Humus'ta rejime ait T-4 hava üssüne saldırı olmuştu.

T-4 hava üssü, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor. Üste İran güçleri de var. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, israil, Esed, iran
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