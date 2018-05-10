İran "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanladı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Muhammed Cevad Cemali, İran'ın Suriye'de üssünün bulunmadığını öne sürerek Devrim Muhafızları'nın bu ülkeden İsrail'e yönelik roket saldırısı düzenlediği iddialarını reddetti.

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün gece saatlerinde Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri sürmüştü.

Suriye'deki yerel kaynaklar da İsrail ordusunun gece Suriye'deki İran güçlerine ait olduğu öne sürülen bölgeleri hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail Suriye'nin güneyine saldırı düzenledi

İsrail ordusu, "İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e yaklaşık 20 roket atması üzerine Suriye'deki İran hedeflerinin gece saatlerinde vurulduğunu" açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Suriye'de bulunan İran güçlerine ait bir çok hedefi vurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Suriye topraklarından İsrail'e yönelik her saldırı girişiminden Beşşar Esed rejiminin sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA