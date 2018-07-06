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İran Irak'a elektrik akışını kesti

İran, borçların birikmesi sebebiyle Irak'a elektrik akışını durdurdu.

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İran Iraka elektrik akışını kesti

İran'ın, borçların birikmesi sebebiyle Irak'a elektrik akışını durdurduğu bildirildi.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, biriken borçlar sebebiyle İran'ın dün itibarıyla Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurduğunu ve Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etti.

Elektrik akışının tekrar sağlanması için İran ile görüşmeler yapıldığını ifade eden Muderris, elektrik üretimlerinin tüketimi karşılamadığına dikkati çekti.

Geçen Ağustos ayında Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlara göre, elektrik ihtiyacı 23 bin megavat olan Irak, 15 bin 700 megavat elektrik üretiyor.

Kaynak: AA

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