İran-Irak sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem

Iran-Irak sınırında meydana gelen şiddetli depremde ölü sayısı 300'ü geçti.

7,2 büyüklüğündeki depremde İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 328'e çıktı, 2 bin 500 kişi de yaralandı. Irak'ta da 7 kişi yaşamanı yitirdi.

Bölgede büyüklüğü 5'e yaklaşan artçı sarsıntılar kaydediliyor.

Depremin merkez üssünün Süleymaniye kentine 103, Halepçe merkezine ise 31 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem, Türkiye, Suriye, İran, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

Kermanşah'ta 328 kişi öldü

İran devlet televizyonu İran'ın Irak sınırında yer alan Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde 328 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran dini lideri Ali Hamaney, orduya deprem bölgesindeki çalışmalara katılma talimatı verdi.

Ülkenin batısındaki çok sayıda köyün yerle bir olduğu belirtiliyor.

Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kermanşah eyaletinde 3 gün yas ilan edildi.

Irak'ta 7 kişi yaşımını yitirdi

Irak'ta da 7 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var.

Depremden en büyük hasarı, Halepçe yakınlarındaki Derbendihan bölgesi gördü. Toprak kaymaları yaşandı.

Hasar gören Derbendihan barajına yakın yerleşim alanlarının, hızla boşatılması istendi.

Erbil, Halepçe, Tuzhurmatu ve Tazehurmatı'da evler yıkıldı ya da hasarlar oluştu.

Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu bölgeden gelen haberler arasında.

TRT HABER