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İran Instagram'ı da yasakladı

İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede Instagram kullanımının yasaklanacağını açıkladı.

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İran Instagramı da yasakladı

İran'ın başkenti Tahran'daki başsavcılık binasında basın toplantısı düzenleyen Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram'ın yasaklanacağını söyledi.

Ülkede Facebook ve Twitter kullanımı da yasak

Musaddık, yasağın ne zaman uygulamaya konulacağıyla ilgili bilgi vermezken, bu kararın gerekçesi olarak "ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açmasını" gösterdi.

İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Geçen aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı. Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram geliyor. Geçen hafta ülkede doların hızla yükselmesini protesto eden Tahran esnafının eylemlerinden sonra Instagram'ın kapatılması kararının alınması dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, Instagram
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