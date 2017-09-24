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Buradasınız : » » İran IKBY'nin dağlık bölgelerini bombalıyor

İran IKBY'nin dağlık bölgelerini bombalıyor

İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

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İran IKBYnin dağlık bölgelerini bombalıyor

İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İran topçu birliklerinin özellikle Balekayeti ve Hacı Omeran'a bağlı "Gundejor, Alane, Kunere, Dinoy Gewre, Dinoy Biçuk, Berde Zerde" köylerini aralıksız bombaladığı ifade edildi.

Açıklamada, topçu atışlarının herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu gelişmenin İran'ın da şiddetle karşı çıktığı ve yarın düzenlenmesi planlanan "anayasaya aykırı" referandum öncesi yaşanması dikkati çekti. 

Etiketler: iran, IKBY, top atışları
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