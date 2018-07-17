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İran, IKBY sınırını top atışlarıyla vuruyor

İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık bölgeleri top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

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İran, IKBY sınırını top atışlarıyla vuruyor

Erbil'in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, İran'ın öğle saatlerinden sonra sınırdaki 8 köyün yer aldığı kırsal bölgeyi yoğun top atışına tuttuğunu açıkladı.

Çelebi, İran'ın muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İ-KDP) bağlı militanların sığınak ve kamplarının varlığını gerekçe göstererek sivil yerleşim alanlarını vurduğunu söyledi.

Yoğun top atışının aralıksız devam etmesi nedeniyle 3 köyün tamamen boşaltıldığını belirten Çelebi, bölgedeki dağlık alanda büyük bir yangın çıktığını, tarım alanlarının da zarar gördüğünü aktardı.

İran, zaman zaman ülke içerisinde sabotaj faaliyetlerinde bulunan İ-KDP'nin Irak sınırları içerisindeki askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, Erbil, IKBY
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