  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.548
    EURO 4.178
  • BIST 103929.33
    ALTIN 148.415
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran, IKBY ile olan kara sınırını kapatmadı

İran, IKBY ile olan kara sınırını kapatmadı

İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sınır kapılarında karşılıklı geçişlerin sürdüğü bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İran, IKBY ile olan kara sınırını kapatmadı

İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sınır kapılarında karşılıklı geçişlerin sürdüğü bildirildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin resmi internet sitesi Pukmedia'ya konuşan Başmak Sınır Kapısı Müdürü Ezver Mahmud, İran'ın, Bağdat'ın talebi üzerine sınır kapılarını kapattığına dair açıklamanın doğru olmadığını belirtti.

Mahmud, "İran ve Kürdistan bölgesi arasındaki sınırda geçişler ve ticari alışveriş gayet normal." dedi.

Sınırın kapatılmasına ilişkin İran tarafından herhangi bir talimatın ellerine ulaşmadığını da dile getiren Mahmud, ellerindeki bilgilere göre İran'ın sınırı kapatma niyetininde olmadığını da sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dün başkent Tahran'da düzenlendiği basın toplantısında, "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık." demişti. 

Etiketler: iran, ıkby referandum, ırak referandum, Barzani, ruhani
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER