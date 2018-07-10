İran hükümeti su krizinde hataları olduğunu kabul etti

İran Çevre Bakanı İsa Kalenteri, Huzistan eyaletinde yaşanan su sorununun Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde Gotvend Barajı'nın yerinin değiştirilmesi sonucu bölgeyi sulayan Karun Nehri'nin tuzlanmasından kaynaklandığını söyledi.

İsa Kalenteri, "Huzistan'da su dağıtımında sorun yaşanıyor. Eyaletin kuzeyi, rahatlıkla sudan istifade edebiliyor fakat güneyin nasibine atık su düşüyor" dedi.

Ülkede su krizi yaşanmıştı

Geçen ay İran’da şebeke suyunun kirli olması ve su kesintileri yaşanması ülkede su krizine yol açmıştı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentlerinde halk su sorununu protesto etmek için gösteriler düzenlenmişti.

Protestolarda bazı göstericiler yaralanırken, 1 kişinin de hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

İran İçişleri Bakanlığı ise olaylarda hayatını kaybeden kimse olmadığını sadece 1 kişinin yaralandığını söylemişti.

İran'ın en büyük barajı: Gotvend Barajı

Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinden çıkarak Irak'ın güneyindeki Basra vilayetindeki Şattul Arab nehrine katılıp Basra Körfezi'ne dökülen Karun Nehri, 950 kilometre uzunluğuyla İran'ın en uzun ırmağı. Huzistan eyaletinin su ihtiyacını karşılayan nehrin kanalizasyon suları ve fabrika atıklarıyla da kirletilmesi çevre sorunlarına yol açtı.

Karun Nehri üzerinde Huzistan eyaletine bağlı Şuster'in 25 kilometre kuzeyinde yer alan Gotvend Barajı'yla ilgili ilk tasarım 1967 yılında yapıldı. 1987 yılındaki diğer tasarımın inşaat çalışmaları 1997 yılında başladı. 2011 yılında baraja su verildi. Yüksekliği 182 metre, su tutma kapasitesi 5 bin 72 milyon metreküp olan baraj İran'ın en büyük barajı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA