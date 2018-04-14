ABD'nin Esed rejimine başlattığı operasyonla ilgili İran'dan ilk açıklama geldi. Operasyonu kınayan İran harekatın bölgesel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor
ABD, Fransa ve İngiltere Suriye rejimi hedeflerini vurdu
Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak
ABD Genelkurmay Başkanı: Sadece rejim hedeflerini vurduk, Rusya’ya ait hedefleri vurmadık
NATO: Suriye'de yürütülen operasyonu destekliyoruz
Fransa Savunma Bakanı Parly: Ruslarla iletişime geçerek bilgilendirdik
Rus üsleri saldırıdan zarar görmedi
İran: Harekatın bölgesel sonuçları olacak
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten itidal çağrısı
ABD'nin Esed rejimine sınırlı operasyonu Amerikan medyasında