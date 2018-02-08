  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İran halkının üçte birinin ülke şartlarının iyileşeceğine inancı yok

İran halkının üçte birinin ülke şartlarının iyileşeceğine inancı yok

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Aşina, halkın yüzde 31'inin ülkedeki şartların düzeltileceğine yönelik inancını kaybettiğini belirtti.

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İran halkının üçte birinin ülke şartlarının iyileşeceğine inancı yok

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüsameddin Aşina, halkın yüzde 31'inin ülkedeki şartların düzeltileceğine yönelik inancını kaybettiğini söyledi.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Aşina, geçen ay ülkede patlak veren protesto gösterileriyle ilgili yapılan anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

"İran halkının yüzde 31'i ülkedeki şartların düzeltileceğine yönelik inancını kaybetti." diyen Aşina, "Mevcut durum devam ederse muhtemelen herkes kaybedecek. İran toplumunun yaklaşık yüzde 80'inin talebi ekonomiyle ilgilidir. Ülkenin ekonomik koşullarının sistemin etkinliği ile bazı sosyal ağlar tarafından bağlanması, siyasi sistemde bir krize neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarına göre, protestoların ekonomiyle ilgili olduğunu belirten Aşina, sorunların temelinin ise siyasi ve sosyal meselelerle bağlantılı olduğunu bunun da gösteriler sırasında atılan sloganların analiz edilmesiyle ortaya konulduğunu aktardı.

Aşina, "Eğer insanlar ekonomik krizin, ekonomiyle değil rejimin temeliyle ilişkili olduğunu ya da devletin ekonomik problemleri çözemediğini düşünürse söz konusu sorun çok basit ve hızlı şekilde devletin bekası sorununa dönüşebilir." diye konuştu.

AA

Etiketler: iran
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