İran Genelkurmay Başkanı: Trump yönetimi ABD'nin İran'a askeri müdahalesi için çabalıyor

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, başkent Tahran'da Askerlere Hizmet Stratejisi Konferansı'nda konuştu.

Bakıri, "Şu anki ABD yönetimi askeri savaşla tehdit etmiyor. Ama bize ulaşan bilgilere göre, Trump yönetimi son bir buçuk yılda ABD ordusunun askeri müdahalede bulunması için çaba göstermiştir" dedi.

Tasnim haber ajansına göre, İran rejiminin şiddetli yaptırım ve tehditler altında olduğunu belirten Bakıri, "Düşman, öncelikle ekonomik yaptırımları uygulamaya koydu" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, ABD'nin ülkesine yönelik asıl siyasetinin yaptırımlarla zayıflatmak, yıkmak ve bölmekten ibaret olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA