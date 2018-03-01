İran, dolarla ithalatı yasakladı

İran Merkez Bankası tarafından Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilen talimat gereği, ithalatçıların dolar yerine diğer döviz birimleriyle sipariş verebileceği ancak uygulamanın daha önce yapılan başvuruları kapsamadığı belirtildi.

İran medyası yasak kararının, Washington yönetiminin 2015'teki nükleer anlaşmaya rağmen İran bankacılık sistemi üzerinde sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle alındığını aktardı.

İran'ın Mehr ajansı, ithalatçıların ABD yaptırımları nedeniyle dolar alımını bankalar yerine döviz şirketleri vasıtasıyla temin ettiği, bu durumun döviz bürolarındaki ABD doları talebinin artmasına neden olduğunu yazdı.

Ülkede geçtiğimiz günlerde döviz fiyatlarındaki sert dalgalanmalar üzerine birçok döviz bürosu kapatılmış, döviz işlemi yapan yüzlerce kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA